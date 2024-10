Mercato - PSG : Il balance sur son transfert avorté, le coupable est désigné !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Mikel Arteta, l’histoire aurait pu être bien différente. Prêté à sa majorité par le FC Barcelone, l’actuel entraîneur d’Arsenal n’était pas contre l’idée de s’installer sur la durée au Paris Saint-Germain, mais le FC Barcelone en avait décidé autrement au début des années 2000.

«J'ai passé des moments incroyables là-bas»

En conférence de presse, le technicien espagnol qui a effectué un prêt de 18 mois au PSG a adressé le message suivant au champion de France et adversaire du jour. « C'était ma première expérience professionnelle. J'ai passé des moments incroyables là-bas et j'ai adoré chaque minute. Je serai toujours reconnaissant au club et à Luis Fernandez, car c'est lui qui a cru en moi quand j'avais 17 ou 18 ans ».

«Je voulais rester là-bas, mais à ce moment-là, j'appartenais à Barcelone et ils n'ont pas trouvé d'accord»

Alors pourquoi n’est-il pas resté ? Le FC Barcelone est derrière son transfert avorté au PSG. « Ronaldinho, Anelka, Okocha, Pochettino, Gabriel Heinze étaient tous des joueurs incroyables. Je voulais rester là-bas, mais à ce moment-là, j'appartenais à Barcelone et ils n'ont pas trouvé d'accord, ce qui m'a obligé à faire autre chose. J'étais tellement heureux là-bas, je voulais y rester, mais à la fin, j'ai dû faire quelque chose. C'est le football ».