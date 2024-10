«3 fois plus star que Rabiot», l’OM a tenté du lourd au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, Adrien Rabiot aura donc été la cerise sur le gâteau de ce mercato estival. L’international français est ainsi devenu la 12ème recrue olympienne et certainement la plus connue. Mais voilà que du côté de Marseille, Mehdi Benatia, conseiller sportif du club phocéen, aurait tenté un coup encore plus gros que Rabiot.

Même sans Coupe d’Europe, l’OM a montré à quel point il était toujours attractif sur le marché. En grande partie grâce à la présence de Roberto De Zerbi notamment, Mehdi Benatia a multiplié les gros coups à l’instar de Greenwood, Wahi, Hojbjerg et bien évidemment Rabiot. Mais voilà que l’OM avait d’autres grandes ambitions.

Adrien Rabiot : Sa victime à l’OM le rend «presque triste» https://t.co/7T7F4UlziA pic.twitter.com/xnYoR665J4 — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

« Un joueur de très haut niveau encore plus connu que Rabiot »

C’est Grégoire Akcelrod, agent FIFA, qui a révélé ce coup XXL tenté par l’OM au mercato. Interrogé par Thibaud Vézirian, il a ainsi fait savoir : « Je me suis occupé d’un joueur de très haut niveau qui est encore plus connu que Rabiot et Marseille était très intéressé par lui. Marseille ne pouvait payer que 3M net par an pour un top joueur, top attaquant. Mon joueur aurait été 3 fois plus star que Rabiot ».

Seulement 3M€ pour Rabiot

Par manque d’argent, l’OM n’a donc pas pu s’offrir ce joueur en question, dont le nom n’a pas été révélé par Grégoire Akcelrod. C’est d’ailleurs cette situation qui a fait dire à l’agent FIFA que le club phocéen n’a pas offert un salaire annuel de 6M€ à Adrien Rabiot : « Les médias italiens parlent de 6M de salaire ? C’est impossible. (…) Rabiot est entre 2 et 3M net ».