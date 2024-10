Mercato : L’OM lâché 30M€ et s’offre un gros problème

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un nouveau numéro 9 cet été, l’OM a choisi de recruter Elye Wahi pour 30M€, bonus compris. Cependant, l’ancien Lensois est en perdition depuis le début de saison et peine à justifier le prix de son transfert. Un gros problème selon Walid Acherchour.

Afin de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM n'a pas hésité à miser 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Mais l'attaquant français peine à justifier l'investissement consenti puisque depuis son but sur penalty à Brest lors de la première journée de Ligue 1, Wahi n'a plus marqué. Une situation qui inquiète Walid Archerchour alors que l'ancien Lensois a livré une nouvelle prestation décevante contre Strasbourg dimanche soir.

Wahi, l'inquiétude grandit

« Je n’ai pas envie d’être encore à charge contre Elye Wahi, mais je trouve que dans l’investissement, dans les courses, dans les duels, on doit être exigeant avec lui et là ce n'est pas ça. On parle d'Elye Wahi quand même. Si on n’est pas exigeant avec un joueur qui a son talent, alors on est exigeant avec personne », confie le journaliste au micro de DAZN avant de poursuivre.

«Je n’ai pas vu Elye Wahi tirer une seule fois et c’est un problème»

« Pour moi contre Strasbourg, il est dans la poche de Sow pendant toute la rencontre, et quand je vois Maupay qui entre, il a une occasion et crée plus de danger. Je commence à être déçu, et même si ça ne fait que six matchs avec l’OM, je n’ai pas vu Elye Wahi tirer une seule fois et c’est un problème », ajoute Walid Acherchour.