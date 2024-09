PSG : Le transfert d'un phénomène du RC Lens déjà annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bradley Barcola, Désiré Doué... Dernièrement, le PSG a montré qu'il n'hésitait pas à piocher en Ligue 1 pour renforcer son effectif. Le club de la capitale pourrait encore continuer son mercato dans le championnat de France. C'est au RC Lens que le PSG pourrait alors trouver son bonheur en défense centrale.

Cet été, le PSG s'est offert un nouveau défenseur central avec Willian Pacho, acheté pour 40M€. Mais voilà que le club de la capitale pourrait à nouveau renforcer ce secteur de jeu à l'avenir. En effet, Milan Skriniar pourrait ne pas s'éterniser du côté de Paris et c'est du côté du RC Lens que le PSG pourrait trouver son prochain défenseur central.

« Il ne va pas rester bien longtemps »

Kevin Danso absent, Abdukodir Khusanov fait forte impression avec le RC Lens en ce début de saison. Des performances de l'Ouzbek qui ne passent pas inaperçues et qui ont même fait dire à Brice Samba, capitaine des Sang et Or : « C’est un monstre. Ce qu’il a encore fait ce soir… Moi, il me fait vraiment peur. Faire ce qu’il fait à son âge… Je pense qu’il ne va pas rester bien longtemps ».

Khusanov « finira au PSG »

Où Abdukodir Khusanov pourrait-il alors poursuivre sa carrière ? Et si c'était du côté du PSG ? Mohamed Toubache-Ter en est persuadé. Sur X, il a annoncé à propos de l'avenir de l'Ouzbek : « Convaincu que Khusanov finira au PSG ».