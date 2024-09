Mercato - OM : Viré par De Zerbi, un joueur veut se venger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Solide élément du milieu de terrain marseillais, Jordan Veretout n'entrait pas dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi, qui a débarqué cet été. L'international français a été placé sur la liste des départs et il a mis du temps avant de trouver une porte de sortie. Evoluant désormais sous les couleurs du rival lyonnais, il n'a rien perdu de son ambition.

Invité à quitter l'OM cet été, Jordan Veretout se retrouve dans une équipe qui joue une compétition européenne et qui espère ne pas vivre la même saison que l'an dernier, débutée en tant que lanterne rouge en Ligue 1. L'international français veut donner le meilleur de lui-même pour briller sous ses nouvelles couleurs.

L'OL à la lutte

Jordan Veretout sort lui aussi d'une saison compliquée à l'OM et il voudra forcément retrouver les sommets de Ligue 1 avec sa nouvelle équipe, qu'il espère voir devant la formation phocéenne. « Les objectifs de cette saison, t’es l’Olympique Lyonnais, tu dois être dans le haut de tableau. L’OL doit être en Champions League, on n’a rien à envier à personne » affirme-t-il dans une interview accordée au Canal Football Club.

« C’est la gagne et pas quelque chose d’autre »

Grand club français, l'OL présente un peu les mêmes caractéristiques que l'OM. Le club parvient souvent à jouer devant en Ligue 1 sans pour autant gagner de titre. La rivalité semble être déjà dans l'esprit de Jordan Veretout, même si les Marseillais ont incontestablement pris un meilleur départ. « Un enjeu de finir devant l’OM ? On va pas se mentir, on a tous envie d’être le plus haut possible. Quel que soit le maillot, il faut être là, il faut être performant, il faut être le meilleur possible et tout donner. Après oui, tu as le droit de louper des contrôles, de pas être bon sur certains matches. Mais à partir du moment que tu rentres sur un terrain, c’est la gagne et pas quelque chose d’autre » poursuit le milieu de terrain.