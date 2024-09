Mercato : Cet attaquant a signé à l'OM, il déballe tout sur son choix

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, l'OM de Pablo Longoria a bouclé le transfert de Jonathan Rowe lors du dernier mercato estival. En effet, le club phocéen a convaincu Norwich grâce à son offre de prêt avec une obligation d'achat d'environ 17M€. Arrivé à l'OM le 23 aout, Jonathan Rowe a justifié son choix de quitter l'Angleterre pour migrer vers Marseille. .

Très performant sous les couleurs de Norwich, Jonathan Rowe a alerté la direction de l'OM. A tel point que Pablo Longoria a fait le nécessaire pour l'offrir à Roberto De Zerbi. En effet, Jonathan Rowe a rejoint l'OM lors du dernier mercato estival, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Une clause obligatoire fixée à 17M€, d'après les dernières indiscrétions de L'Equipe.

Jonathan Rowe a signé à l'OM

Arrivé à l'OM le 23 aout, Jonathan Rowe s'est prononcé sur son transfert lors d'un entretien accordé à The Athletic. En effet, l'ailier gauche de 21 ans a expliqué pourquoi il avait fui l'Angleterre pour migrer vers Marseille cet été.

«Je suis un homme qui aime les défis»

« Mon départ de Norwich ? C'est là que j'ai commencé ma carrière et que je suis passé du statut de garçon à celui d'homme. Pourquoi avoir quitté l'Angleterre et choisi l'OM ? Je suis un homme qui aime les défis et c'est une expérience différente, mais j'ai hâte de laisser ma marque dans une autre partie du monde. C'est un pas en avant par rapport à la Championship, il y a moins de matchs et donc plus de temps pour se préparer. Ce n'est pas aussi chaotique, mais c'est plus structuré et il y a plus de qualité ici. C'est bien de me tester », a confié Jonathan Rowe, le nouveau numéro 17 de l'OM. Reste à savoir s'il réussira à marquer de son empreinte le club marseillais.