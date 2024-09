Mercato - ASSE : Un ultimatum posé avant le licenciement ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le retour en Ligue 1 est loin d’être un long fleuve tranquille pour l’ASSE. Ça a même l’air d’un véritable cauchemar pour les Verts et leur entraîneur Olivier Dall’Oglio. Celui-ci a jusqu’à présent gardé la confiance de ses dirigeants, mais voilà que cela pourrait ne plus durer très longtemps. Alors que l’ASSE s’apprête à affronter le FC Nantes, l’entraîneur stéphanois pourrait jouer une partie de son avenir. Explications.

Ce dimanche, l’ASSE affronte le FC Nantes, une rencontre qui sera scrutée de près puisqu’elle intervient une semaine après l’humiliation reçue face à l’OGC Nice. Sur le terrain des Aiglons, les Verts avaient complètement coulé pour finir avec une cinglante défaite (8-0). Malgré ce revers, Olivier Dall’Oglio avait alors été soutenu par les dirigeants de l’ASSE. On aurait pu croire l’entraîneur stéphanois en danger, mais cela ne serait pas le danger. Néanmoins, du côté de Saint-Etienne, cette situation pourrait rapidement changer.

Défaites interdites pour l’ASSE

Jusqu’à présent, Olivier Dall’Oglio a bénéficié de la confiance des dirigeants de l’ASSE. Mais voilà que si les mauvais résultats continuent pour les Verts, un licenciement pourrait vite arriver. Selon les informations du Progrès, alors que Saint-Etienne affronte le FC Nantes ce dimanche et Auxerre la semaine défaite, en cas de double défaite, Dall’Oglio pourrait alors être éjecté. Cela laisserait ainsi toute la trêve internationale à l’ASSE pour se réorganiser.

« Je suis déterminé à mener cette mission au bout »

Avant la rencontre face au FC Nantes, Olivier Dall’Oglio avait d’ailleurs été interrogé sur sa situation. L’entraîneur de l’ASSE avait alors répondu : « Je n’ai pas réponse à tout, mais je suis déterminé à mener cette mission au bout, je suis ferme sur mes convictions, je sais où je peux amener cette équipe, elle est capable de se maintenir. Aujourd’hui, il y a un objectif qui est le maintien. On sait que ça va être compliqué, on voit que les équipes qui sont montées de la Ligue 2 sont à la traine. Il nous faudra du temps et on nous donne le temps. Je suis là, je suis présent au club, on travaille main dans la main avec la direction, il n’y a aucun souci de ce côté-là ».