Vente ASSE : L’annonce fracassante !

Cette année, l’ASSE a changé de propriétaire en passant sous pavillon canadien avec le rachat du club par Kilmer Sports. Un projet ambitieux et alléchant mené par Ivan Gazidis, ancien dirigeant d’Arsenal et l’AC Milan. Cependant, pour le moment, cela peine à porter ses fruits puisque les Verts connaissent un début de saison très poussif en Ligue 1. Bernard Lions n’hésite donc pas à critiquer la gestion du club.

Le printemps stéphanois était radieux. Entre le rachat de l'ASSE par Kilmer Sports et la montée en Ligue 1, tous les voyants étaient au vert. Mais l'excitation est rapidement retombée. Et pour cause, le club du Forez connaît un début de saison catastrophique en L1 et vient de subir une terrible humiliation à Nice (0-8). Selon Bernard Lions, les responsables sont les nouveaux dirigeants, coupables de ne pas avoir pris la mesure du niveau de la Ligue 1.

«Les nouveaux dirigeants de l’ASSE ont oublié que la Ligue 1, c’est un sport d’adulte»

« Les nouveaux dirigeants de l’ASSE ont oublié que la Ligue 1, c’est un sport d’adulte. Ils ont fait un recrutement très jeune et inexpérimenté. Sur les 10 joueurs, à part Yunis Abdelhamid qui est un vieux routard de la Ligue 1, ils ont misé sur des prospects, des jeunes en développement. Mais la moyenne d’âge est très faible, avec une qualité des joueurs qui n’est pas remise en cause, je pense notamment à Ekwah qui est arrivé en provenance de Sunderland, qui est un bon joueur, mais qui n’a jamais joué en Ligue 1… C’est ça qui est incroyable. Vous partez l’année dernière avec un effectif de base avec 12 à 15 joueurs, vous regardez la saison, ils ont perdu 12 matchs en Ligue 2. C’est énormissime… », s’inquiète le journaliste de L’EQUIPE dans le podcast Sans Contrôle, avant de poursuivre.

«J’ai l’impression qu’ils n’ont pas vraiment pris la dimension de ce qu’était la Ligue 1»

« Les rares joueurs qui étaient taillés pour la Ligue 1, comme Irvin Cardona par exemple, c’était des joueurs prêtés par Augsbourg, ils ne sont pas restés ces joueurs-là. Il aurait donc fallu recruter largement et recruter des joueurs expérimentés en Ligue 1. Mais la politique sportive des nouveaux dirigeants a été toute autre. J’ai l’impression qu’ils n’ont pas vraiment pris la dimension de ce qu’était la Ligue 1 en termes d’exigence physique, athlétique et tactique. Et on le voit avec le milieu de terrain de Saint-Etienne, c’est une vingtaine d’années de moyenne d’âge, même pas 40 matchs de Ligue 1 et encore, c’est Aymen Moueffek qui les concentre tous. Ils payent très cher cette inexpérience. Et je pense qu’il n’y a pas de solution jusqu’à noël (…) Que ce soit derrière, au milieu ou devant, jusqu’à présent, il y a des lacunes qui sont trop abyssales pour permettre à Saint-Etienne de se maintenir en Ligue 1 », ajoute Bernard Lions.