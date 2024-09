Humilié, un joueur de l’ASSE reçoit un énorme messages

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce week-end, l’ASSE a vécu un véritable cauchemar sur la pelouse de l’OGC Nice. Humiliés 8 à 0, les Verts avaient déjà pris 6 buts à la mi-temps. Une soirée particulièrement difficile Gautier Larsonneur. Mais le portier stéphanois peut compter sur le soutien de Jessy Moulin, ancien gardien de but de l’ASSE.

Moulin monte au créneau pour Larsonneur

« Déjà quand on est gardien et qu’on prend un, on est énervé et frustré. Alors huit… C’est terrible. Un score comme ça, on a envie que ça s’arrête et que les coéquipiers fassent que ça s’arrête. Tu es tributaire de ta défense », rappelle l’ancien portier de l’ASSE dans les colonnes du Progrès.

«Ce n’est pas Jesus !»

« Si devant toi, ils ne font pas le boulot, tu es mort. Si un gardien fait trois gros arrêts dans un match, c’est qu’il a fait un bon match. Gautier a subi vingt tirs dont douze frappes cadrées. Ce n’est pas Jesus ! Ou alors ça arrive une fois dans une saison. Il a fait ses quatre arrêts et c’est déjà bien », ajoute Jessy Moulin.