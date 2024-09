ASSE : «Vin rouge et binouzes», l’étonnant conseil après l’humiliation

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi soir, en ouverture de la 5ème journée de Ligue 1, l’ASSE a complètement coulé à Nice. Alors que le score était de 6-0 à la mi-temps, ça s’est fini à 8-0 en faveur des Aiglons. Une véritable humiliation dont il faudra se relever pour les Verts. Mais comment repartir après une telle claque ? Benoit Costil a sa petite idée.

Pour le moment, le retour en Ligue 1 est loin d’être simple pour l’ASSE. Les Verts viennent d’ailleurs de recevoir une violente gifle par l’OGC Nice. Grâce notamment à Youssoufa Moukoko, Evann Guessand et Mohamed-Ali Cho, les Aiglons ont humilié les joueurs d’Olivier Dall’Oglio (8-0). L’ASSE va devoir relever la tête dimanche prochain avec une rencontre face au FC Nantes. Un retour sur les terrains qui sera forcément scruté de très près…

«Le ridicule ne tue pas», l’entraîneur de l’ASSE reçoit un texto particulier https://t.co/jBiiAIipmT pic.twitter.com/TMnpnmWGoB — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« On peut organiser un repas d’équipe, une bonne petite tablée »

La question est de savoir dans quel état d’esprit sera l’ASSE après cette déroute. Se relever d’une telle correction n’est pas simple. Mais pour remédier à cela, Benoit Costil a la solution. Pour Ouest France, l’ancien gardien de Bordeaux a lâché : « Il vaut mieux prendre une fois 8-0 que huit fois 1-0. Ça fait mal, ça pique sur le moment, mais si le groupe est fort et soudé, s’entend bien… On peut organiser un repas d’équipe, une bonne petite tablée. On sort une petite bouteille de vin rouge et deux trois binouzes pour qui veut boire. On se remet les idées en place et le match suivant, on montre qu’on a la dalle, que c’était un accident et ça ne se reproduira plus ».

« Il faut que le staff et les joueurs fassent attention aux mots choisis »

« Il faut que le staff et les joueurs fassent attention aux mots choisis car la perte de confiance et le doute peuvent très vite arriver. Je leur conseille de se protéger des médias, réseaux sociaux, parce qu’ils vont être moqués. Il y a un sentiment de honte, d’humiliation, mais il faut l’accepter. Il faut se couper un peu du monde extérieur et se réfugier en équipe avec ses coéquipiers, sa famille. Ça peut aussi être un mal pour un bien et permettre, dans la difficulté, de fédérer un groupe », a poursuivi Benoit Costil à propos de la situation à l’ASSE après cette humiliation.