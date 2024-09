Mercato : L’OM a tenté un «top attaquant» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM a réalisé un superbe mercato estival. Le club phocéen semblait ne pas avoir de limites, et a tenté de très gros coups comme la signature d’Adrien Rabiot, libre de tout contrat après la fin de son aventure à la Juventus. Un agent a également révélé que Marseille avait pensé au recrutement d’un très grand avant-centre.

L’OM s’est montré très ambitieux au niveau de son mercato estival. Le club phocéen n’a pas hésité à frapper certains grands coups, comme par exemple l’arrivée d’Adrien Rabiot. Formé au PSG, l’international Français a signé en faveur de Marseille à la surprise générale.

L’OM a tenté un gros coup en plus de Rabiot cet été ?

Interrogé par le journaliste Thibaud Vézirian sur YouTube, l’agent FIFA Grégoire Akcelrod a été questionné sur le salaire d’Adrien Rabiot, dont la presse italienne affirmait qu’il se situait aux alentours des 6M€ nets annuels. Pour ce dernier, cela est impossible, car l’OM n’était pas prêt à mettre plus de 3M€ pour un top attaquant cet été.

« Je me suis occupé d’un joueur de très haut niveau qui est encore plus connu que Rabiot, Marseille était très intéressé par lui »

« C’est impossible. Je me suis occupé d’un joueur de très haut niveau qui est encore plus connu que Rabiot, Marseille était très intéressé par lui, et Marseille ne pouvait payer que 3M€ nets par an. Pour un top joueur, top attaquant. Mon joueur il aurait été 3 fois plus star que Rabiot », a ainsi lâché Grégoire Akcelrod.