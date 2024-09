Mercato : Le boss du PSG valide une révolution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le mercato estival s’est terminé plutôt tôt, le 30 août dernier pour les grands championnats européens. Mais alors que certaines ligues comme le championnat turc voient le marché des transferts se clôturer plus tard, l’ECA, présidé par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, envisage une véritable révolution. Explication.

Le football européen est en constante évolution. Cette saison par exemple, la Ligue des Champions se joue sous un tout autre format. Fini les phases de groupes, place à un championnat européen pour les meilleurs clubs du monde, dont seuls les 8 premières équipes seront directement qualifiées pour les 8èmes de finale. Mais le mercato pourrait également être remanié très prochainement.

Le mercato estival écourté ?

En effet, alors que le marché des transferts s’est clôturé assez tôt cet été (30 août pour la plupart des grandes ligues européennes), le Times a lâché une grande révélation à ce propos. Le média annonce ce dimanche que le prochain mercato estival pourrait finalement se clôturer le 15 août, soit encore plus tôt que d’habitude. Cela obligerait certains cadors européens à rapidement planifier leurs recrues…

Nasser Al-Khelaïfi et l’ECA valident ce gros changement

Surtout, le PSG et plus précisément Nasser Al-Khelaïfi n’est pas étranger à cette révolution. Selon The Times, l’ECA (Association des clubs européens, présidée par le boss du PSG) est notamment favorable à cette grande révolution. Affaire à suivre de près...