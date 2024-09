OM : Incroyable, Riolo lui réserve déjà son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM n'a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Elye Wahi. Acheté pour 30M€, bonus compris, au RC Lens, le Français est toutefois à la peine en ce début de saison. Au point que Daniel Riolo évoque déjà un départ du tout nouveau numéro 9 de l'OM.

L'OM a énormément investi sur Elye Wahi, mais depuis son arrivée du RC Lens, le Français n'y arrive pas. Le numéro 9 olympien enchaine les prestations décevantes et ça a encore été le cas ce dimanche soir face à Strasbourg. Un cas Wahi qui commence à inquiéter Daniel Riolo, qui l'enverrait déjà loin de l'OM.

OM : Marcelo Bielsa refait parler de lui à Marseille ! https://t.co/7SAfpb4V4P pic.twitter.com/VtETZx8ze8 — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

« Réserve déjà pour le Genoa »

Après la rencontre entre Strasbourg et l'OM, Daniel Riolo s'est lâché sur Elye Wahi au micro de L'After Foot. Le journaliste RMC a même évoqué un départ du buteur olympien : « Moi demain je dois jouer, je dis "écoute Elye, on t’a payé 30M, réserve déjà pour le Genoa car on va faire jouer Maupay" ».

« Un mec plein de bonne volonté, mais... »

Daniel Riolo a également ajouté sur le numéro 9 de l'OM : « Le 9 il faudra choisir, si Wahi ça va pas parce qu’il prend trop de pression et qu’il supporte pas, va falloir miser sur Maupay. C’est un mec plein de bonne volonté, tout ce que tu veux, mais c’est pas un mec qui t’en colle 20 par saison non plus ».