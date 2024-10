F1 : Révolution chez Red Bull, Verstappen valide !

Pierrick Levallet

Les derniers jours ont été plutôt agités pour Max Verstappen. Pris dans une polémique avec la FIA depuis le Grand Prix de Singapour, le Néerlandais assiste également à une révolution chez Red Bull. L’écurie autrichienne est en train de restructurer son équipe pour revenir au sommet de la F1 rapidement. L’ingénieur de course de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, sera notamment promu à rang plus élevé en 2025. Steve Knowles, lui, occupera le poste de directeur sportif. Et le pilote de 26 ans a plutôt validé ces changements.

«C’est bien pensé»

« Ce n'est pas inquiétant. L’annonce qui a été faite pour restructurer la direction de l’équipe a du sens. En soi, ce sont des étapes logiques, certains rôles étant répartis entre plusieurs personnes. Le nouveau poste de Lambiase ? Il faisait déjà de toute façon plus que son travail d’ingénieur. C’est bien pensé et au final, cela répartit mieux la charge de travail. C’est bien » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Lando Norris veut plomber Max Verstappen

Max Verstappen devra néanmoins se méfier de la concurrence de Lando Norris pour les 6 dernières courses de la saison. « Nous devons le faire à chaque course jusqu’à la fin de l’année si je veux avoir une chance d’avoir Max. Nous travaillons dur et si je continue à faire ce que j’ai fait ce week-end, alors c’est définitivement possible. Je l’espère. Mais j’ai encore beaucoup de points à rattraper et ce ne sera pas facile » a lancé le pilote de McLaren récemment. Max Verstappen, toujours leader du championnat avec encore 52 points sur le Britannique, est prévenu.