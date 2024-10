Mercato : PSG, Real Madrid... Haaland refuse une offre «en or» !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ayant signé au Real Madrid cet été, c’est désormais Erling Haaland qui devrait agiter le mercato au cours des prochains mois. Le buteur de Manchester City serait sur les tablettes du PSG, mais aussi du club madrilène. Et de son côté, l’international norvégien aurait refusé une belle offre venue d’Arabie Saoudite.

Pendant de nombreuses années, Kylian Mbappé a fait parler de lui sur le mercato. Le capitaine de l’équipe de France a fini par signer libre au Real Madrid, après sept ans passés au PSG. Le club de la capitale s’est alors mis en quête de son successeur. Personne n’a été recruté cet été, mais les Rouge-et-Bleu pourraient corriger le tir en 2025.

Le PSG et le Real Madrid suivent Haaland

En effet, le PSG aurait des vues sur un certain Erling Haaland. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant de Manchester City ne serait pas contre se lancer un nouveau défi ailleurs. Le Real Madrid serait également sur le coup pour l’associer à Kylian Mbappé. L’attaquant de 24 ans, lui, aurait reçu une belle offre récemment.

L'Arabie Saoudite déjà recalée !

D’après les informations de TeamTALK, Erling Haaland attiserait également l’intérêt de l’Arabie Saoudite. Un club saoudien aurait d’ailleurs fait une proposition « en or » à la star de Manchester City, qui l’a immédiatement refusée. Très ambitieux, Erling Haaland voudrait rester en Europe et n’envisagera ces offres qu’en fin de carrière. Le PSG et le Real Madrid peuvent souffler.