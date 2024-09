Mercato : Transfert historique pour l’ASSE, il hallucine

Arnaud De Kanel

L'ASSE a recruté de nombreux joueurs cet été. Parmi-eux, Ben Old, qui est devenu par la même occasion le premier Néo-Zélandais à revêtir les couleurs du club stéphanois. Un transfert historique donc, auquel ne s'attendait pas le principal concerné, surpris par l'appel des dirigeants.

Issu de la formation néo-zélandaise à Wellington, Ben Old s'inscrit dans l’histoire en devenant le second All Black à rejoindre la Ligue 1, suivant les traces de Bill Tuiloma, ancien joueur de l'OM au début des années 2010. À seulement 22 ans, l’ailier a déjà fait ses débuts sous le maillot de l'ASSE. Si le jeune joueur doit encore affiner son jeu, son potentiel n’a pas échappé aux dirigeants du club stéphanois, qui n’ont pas tardé à engager des discussions pour s’attacher ses services. Une surprise pour Ben Old qui ne s'attendait pas à se faire contacter par un club de Ligue 1.

«J’avoue avoir été surpris»

« Lorsque les contacts ont été établis avec mon agent, j’avoue avoir été surpris. Mais il n’y a évidemment eu aucune hésitation au moment d’accepter l’offre. J’ai terminé mon passage à Wellington avec une petite blessure à la cheville. J’avais évidemment envie de participer aux JO, mais avec l’ASSE, on s’est dit qu’il était préférable de ne pas aggraver la blessure et de se focaliser sur une vraie prépa », a-t-il confié pour So Foot. Ben Old fait désormais la fierté de la Nouvelle-Zélande.

Ben Old, fierté de son pays

« C’est très honorant pour nous, de voir des journalistes français s’intéresser à un joueur du pays. Pour les Européens, la Nouvelle-Zélande est loin dans tous les sens du terme, donc voir un gamin de 22 ans faire son trou dans l’un des meilleurs championnats du continent, ça fait quelque chose », a déclaré Michael Burgess, journaliste au New Zealand Herald. Le milieu offensif attend toujours d'être décisif, lui qui est muet depuis ses débuts avec l'ASSE.