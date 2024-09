Mercato : Son transfert a choqué le PSG, les retrouvailles approchent !

Thomas Bourseau

Tout semblait tracé pour Mikel Arteta. Prêté par le FC Barcelone au PSG où il avait mis tout le monde d’accord, l’ex-milieu de terrain espagnol aurait pu retrouver son club formateur, mais choisissait les Glasgow Rangers, à la grande surprise du Paris Saint-Germain et d’Edouard Cissé. 22 ans sont passés et Arteta va se mesurer au PSG en tant que coach d’Arsenal à l’approche du match de Ligue des champions entre les deux clubs le mardi 1er octobre.

Formé au FC Barcelone, Mikel Arteta a accepté de quitter le club culé pour un prêt au PSG en février 2001. La cause ? La concurrence XXL à son poste dans l’entrejeu blaugrana avec notamment Pep Guardiola, mais aussi le fait que de jeunes talents comme Andrés Iniesta et Cesc Fabregas pointaient le bout de leurs nez à La Masia et pour l’équipe première du Barça.

Au terme de son aventure d’un an et demi au PSG, Mikel Arteta rejoignait alors les Glasgow Rangers au lieu de revenir au FC Barcelone. Et Iniesta ainsi que Fabregas lui ont indirectement forcé la main d’après Edouard Cissé, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain qui s’est confié au Parisien. « Je lui avais demandé pourquoi il n’avait pas voulu retourner à Barcelone. Il m’avait expliqué qu’il y avait deux joueurs plus jeunes que lui qui étaient trop forts. Il parlait d’(Andrés) Iniesta et (Cesc) Fabregas. D’un point de vue financier, il ne pouvait pas refuser les Glasgow Rangers. Il savait surtout que la Premier League regardait énormément la Scottish League. Ensuite, il finit à Everton puis Arsenal. C’est un garçon qui était lucide sur le jeu et le business ».

Après sa carrière de joueur, Mikel Arteta s’est reconverti en tant qu’entraîneur, adjoint de Pep Guardiola à Manchester City dans un premier temps puis coach principal d’Arsenal à compter de décembre 2019. En travaillant de concert avec le directeur sportif Edu, Arteta a su bâtir un effectif conquérant qui s’est battu lors des deux dernières saisons pour le titre de Premier League. Opposé au PSG mardi soir dans le cadre de la deuxième journée de la saison régulière de la Ligue des champions, Mikel Arteta va retrouver le club qui l’a lancé dans le grand bain professionnel. Le rendez-vous est pris à l’Emirates Stadium...