Transferts : Un mercato XXL se prépare à l’ASSE ?

Après sa lourde défaite sur la pelouse de l'OGC Nice (8-0), l'ASSE a obtenu le point du match nul face au FC Nantes ce dimanche. Pas de quoi arranger les affaires du club stéphanois, 17ème et avant-dernier du classement. Pour le journaliste Bernard Lions, le groupe n'est pas taillé pour jouer les premiers rôles en Ligue 1.

L’ASSE a réagi en obtenant le point du match nul sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche (2-2). Mais ce résultat n’arrange pas les affaires du club stéphanois, englué dans les profondeurs du classement, malgré un recrutement actif cet été. Neuf renforts ont débarqué, mais comme l’a noté Bernard Lions, ils sont à des années-lumières du niveau exigé en Ligue 1.

L'ASSE n'est pas au niveau ?

« J'ai l'impression, sans vouloir les accuser, qu'ils n'ont pas compris la dimension de ce qu'était la Ligue 1 en termes d'exigences physiques, athlétiques et tactiques. Aujourd'hui, le milieu de terrain de Saint-Étienne c'est une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, ce n'est même pas 40 matchs de Ligue 1 et encore, c'est Aïmen Moueffek qui les concentre tous. Ils payent très cher cette inexpérience. Olivier Dall'Oglio se retrouve à être un entraîneur formateur de Ligue 1 et je pense qu'il n'y a pas de solution jusqu'à Noël. Je ne dis pas que c'est mission impossible pour les Stéphanois » a confié le journaliste de L’Equipe.

« Je pense qu'ils vont être obligés d'investir massivement»

Selon lui, cette situation pourrait contraindre Kilmer Sports Ventures à passer à l’action lors du mercato d’hiver en janvier prochain. « Les dirigeants étaient partis dans l'idée d'obtenir un maintien pas compliqué et investir massivement la saison prochaine. Je pense qu'ils vont être obligés de revoir leurs plans et d'investir massivement dès le prochain mercato d'hiver en espérant que d'ici là, les Stéphanois n'accusent pas trop de retard au classement » a confié Lions dans des propos rapportés par But Football Club.