Mercato - ASSE : Le nouveau boss débarque, «c’est catastrophique»

L'ASSE a fait peau neuve cet été. Vendu au groupe Kilmer Sports Ventures, le club stéphanois a mis la main sur neuf renforts. Mais pour Christophe Dugarry, le nombre ne fait pas la qualité. Selon le champion du monde 1998, les recrues ne sont pas au niveau. Et l'humiliation subie sur la pelouse de l'OGC Nice (8-0) le prouve.

L’ASSE est entrée dans une nouvelle ère. Depuis l’été dernier, le club stéphanois est dirigé par Kilmer Sports Ventures, détenu par le milliardaire canadien Larry Tanenbaum. Dotés de nouveaux moyens, les Verts en ont profité pour réaliser un recrutement plein, avec pas moins de neuf recrues.

L'ASSE a subi une humiliation

Mais pour l’heure, les recrues sont en difficulté, tout comme le reste de l’équipe. Dernièrement, l’ASSE a concédé l’une des défaites les plus lourdes de son histoire (8-0 face à Nice). Et pour Christophe Dugarry, le recrutement est en cause.

« C’est catastrophiqueb»

« Le club, il a été racheté ? Et alors, avec un club racheté, c'est l'effectif qu'ils ont là ? J'ai regardé l'effectif, la composition d'équipe... C'est catastrophique ! Tu te rends compte qu'ils ont réussi à prendre - et il est titulaire -, Zuriko Davitashvili ou je ne sais pas quoi... À Bordeaux, il n'avait pas sa place, il était remplaçant en Ligue 2 déjà » a confié le champion du monde 1998 sur RMC.