Mercato : Cet attaquant du Real Madrid va remplacer une star ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025, Mohamed Salah a annoncé qu'il jouait actuellement sa toute dernière saison à Liverpool. Pour pallier le départ de la star égyptienne, les Reds songeraient à recruter Rodrygo, qui réalise des prouesses au Real Madrid ces dernières semaines. En effet, le club anglais aurait fait du Brésilien sa priorité pour la saison prochaine.

Arrivé à Liverpool lors de l'été 2017, Mohamed Salah ne va plus faire long feu chez les Reds. En effet, la star égyptienne de 32 ans a annoncé que cette saison 2024-2025 était sa dernière à Anfield, son contrat se terminant le 30 juin.

Salah joue sa dernière saison à Liverpool

« Comme vous le savez, c'est ma dernière année au club. Je veux juste en profiter et ne pas y penser. Personne au club ne m'a parlé d'une prolongation de contrat, donc je jouerai ma dernière saison, et on verra à la fin de la saison. Cela ne dépend pas de moi », a confié Mohamed Salah dernièrement.

Rodrygo est la priorité de Liverpool pour l'après-Salah

Pour combler le vide que va laisser Mohamed Salah la saison prochaine, la direction de Liverpool compterait miser sur Rodrygo. D'après les indiscrétions d'Eduardo Inda, divulguées dans l'émission El Chiringuito, l'attaquant brésilien du Real Madrid serait la priorité des Reds pour la succession de leur numéro 11. Reste à savoir si le club présidé par Florentino Pérez acceptera de se séparer de Rodrygo, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2028.