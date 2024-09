Mercato - OM : Daniel Riolo confirme un fiasco à 25M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été à l’OM, Elye Wahi ne parvient pas encore à faire la différence à la pointe de l’attaque marseillaise. Recruté contre 25M€, l’avant-centre de 21 ans a été pris en grippe par Daniel Riolo qui le trouve encore beaucoup trop tendre pour le très haut niveau, surtout avec l’exigence présente à Marseille.

Cet été, l’OM a décidé de viser haut. En effet, le club phocéen n’a pas hésité à se montrer ambitieux au niveau de son mercato estival. Au poste d’attaquant, Marseille a décidé de miser sur la venue d’Elye Wahi, recruté contre 25M€ en provenance du RC Lens. Mais pour Daniel Riolo, l’avant-centre né en 2003 est encore trop poussif dans des prestations.

OM : De Zerbi fait halluciner un joueur ! https://t.co/yCmgcb8Txl pic.twitter.com/vgTxPJQw7a — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

« Tu sens qu’il se prend la tête »

« À chaque fois que tu vois un mec sur la pelouse à la place de Wahi, les autres dégagent quelque chose de beaucoup plus positif. Tu sens qu’il se prend la tête, alors que les autres sont, dans cette équipe de l’OM qui est hyper fraiche en termes d’attitude et de caractère, 100% positifs alors que lui se fait mal au crâne », avait lâché l’éditorialiste il y a peu. Ce dimanche, après la défaite de l’OM face à Strasbourg (1-0), Riolo en a remis une couche sur Elye Wahi.

« L’indulgence que tu lui offre c’est un poids supplémentaire »

« Wahi, le pire c’est qu’il est entré dans une spirale où même quand t’as envie de lui laisser du temps, de toute façon à Marseille t’as pas le temps, et plus tu attends plus il prend la pression. Même si tu veux être sympa et indulgent avec lui, l’indulgence que tu lui offre c’est un poids supplémentaire », a lâché ce dernier dans l’After Foot.