«Un crève-cœur» : Le PSG a accepté un transfert et s’en mord les doigts !

Ce mardi, le PSG affronte Arsenal en Ligue des Champions (21h). Le club parisien va retrouver Mikel Arteta, désormais sur le banc des Gunners, et qui a porté les couleurs parisiennes entre 2001 et 2002. Ancien président du club de la capitale, Laurent Perpère a regretté le départ du très talentueux milieu de terrain espagnol qui aurait pu rester Parisien.

Après une victoire face à Rennes ce vendredi (3-1), le PSG se rend à l’Emirates Stadium ce mardi soir dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Le club de la capitale va affronter la formation de Mikel Arteta, considéré comme l’un des meilleurs tacticiens du monde, et qui a porté les couleurs du PSG entre 2001 et 2002, alors prêté par le FC Barcelone.

« Je me souviens d’un garçon fluet, pas très épais mais extrêmement agréable, respectueux et bien élevé »

Auprès du Parisien, l’ancien président du PSG Laurent Perpère (1998-2003) s’est exprimé sur ses souvenirs avec Mikel Arteta : « Je me souviens d’un garçon fluet, pas très épais mais extrêmement agréable, respectueux et bien élevé. Il n’était pas comme certains joueurs, qui occupent beaucoup d’espace et croient que tout est arrivé. »

Le PSG aurait aimé conserver Arteta

Ce dernier aurait bien aimé conserver Mikel Arteta au PSG, mais cela n’a pas pu se faire pour des raisons financières : « C’était un crève-cœur, mais ceux qui le représentaient ont été assez gourmands », affirme Laurent Perpère.