RC Lens : Le transfert d’un «monstre» déjà annoncé !

En l’absence de Kevin Danso, Abdukodir Khusanov en profite pour enchainer les minutes en défense centrale avec le RC Lens. Bénéficiant de la confiance de Will Still, l’Ouzbek lui rend bien sur le terrain. Ce samedi, Khusanov a encore été excellent lors du match nul face à Nice (0-0). Un talent qui pourrait bien ne pas s’éterniser du côté des Sang et Or.

Titulaire ce samedi pour affronter l’OGC Nice, Abdukodir Khusanov a encore une fois montré tout son potentiel avec le RC Lens. A 20 ans, le défenseur central ouzbek remplace jusqu’à présent parfaitement Kevin Danso. Mais si on profite de Khusanov pour le moment chez les Sang et Or, cela pourrait ne pas durer. Alors que le protégé de Will Still est sous contrat jusqu’en 2027, son avenir pourrait rapidement s’écrire loin du RC Lens.

« Je pense qu’il ne va pas rester bien longtemps »

C’est notamment ce que pense Brice Samba. Capitaine du RC Lens, l’international français a dit tout le monde qu’il pensait de son coéquipier. Et à propos de l’avenir de Abdukodir Khusanov, Samba a alors ailleurs avoué, rapporté par le11hdf.fr : « C’est un monstre. Ce qu’il a encore fait ce soir… Moi, il me fait vraiment peur. Faire ce qu’il fait à son âge… Je pense qu’il ne va pas rester bien longtemps ».

« C’est impressionnant »

Il n’y a d’ailleurs pas que Brice Samba à s’enflammer pour Abdukodir Khusanov au RC Lens. Milieu de terrain des Sang et Or, Adrien Thomasson a lui lâché à propos de l’Ouzbek : « Il m’impressionne parce qu’il est très jeune et c’est la première fois qu’il enchaîne autant les matches et les prestations de haut niveau. Mais on le voit depuis plus d’un an à l’entraînement, c’est toujours impressionnant. Surtout quand on est au duel avec lui. Je ne vais pas vous mentir, j’évite d’être au duel avec lui (sourire). Je pense que les attaquants passent à chaque fois 90 minutes très compliquées. Il est devenu très important pour nous ». Entraineur du RC Lens, Will Still a lui confié sur son défenseur central : « Quand je suis arrivé et que le départ de Kev (Danso) était en vue, Jean-Louis Leca m’a dit : « T’inquiète pas, Kodir est là et il est prêt ». Il ne s’est pas trompé. C’est bien pour nous comme pour lui. Il a un potentiel très impressionnant. (…) C’est impressionnant. Il est calme, puissant et il va vite. C’est Kodir, il ne parle pas mais il est bon ».