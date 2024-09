Rabiot : Une fortune réclamée avant l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Adrien Rabiot est donc un joueur de l'OM. Le club phocéen a frappé très fort, profitant notamment du fait que le Français n'avait pas trouvé d'accord avec l'Atlético de Madrid ou encore le Milan AC. Un échec qui s'expliquerait notamment par la fortune réclamée par la mère d'Adrien Rabiot.

Libre après avoir décidé de quitter la Juventus, Adrien Rabiot était notamment annoncé dans le viseur de l'Atlético de Madrid, du Milan AC ou encore de West Ham. C'est finalement à l'OM que l'international français a posé ses valises. Mais comment expliquer un tel scénario ? Grégoire Akcelrod, agent FIFA, a dévoilé pourquoi.

Comment Rabiot a fini à l'OM ?

Et tout s'expliquerait à cause de l'énorme prime à la signature réclamée par Véronique Rabiot, mère d'Adrien Rabiot, lors des négociations. En effet, interviewé par Thibaud Vézirian, l'agent a avoué : « Quand on a, et ça a été confirmé de sources sûres, l’Atlético de Madrid, Milan AC, qui jouent la Ligue des Champions, et West Ham, je me suis demandé comment ce joueur qui a 3 gros clubs sur lui finit chez le 8ème de Ligue 1 ».

Une prime à la signature de 10M€ qui ne passe pas

« Tout est simple. La mère qui est son agent, a demandé 10M€ de prime à la signature à l’Atlético, West Ham et Milan. Sauf que les 3 clubs ont refusé de s’aligner car il y a une petite crise dans le football », a poursuivi Grégoire Akcelrod. Tout s'expliquerait donc pour Adrien Rabiot à l'OM.