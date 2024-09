PSG : La punchline de Luis Enrique sur les journalistes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est ce lundi 30 septembre que le documentaire sur Luis Enrique est diffusé par la Movistar. A cette occasion, de nouveaux propos de l'entraîneur du PSG sont relayés dans les médias. L'Espagnol y tient alors encore des propos sur les journalistes et Luis Enrique a lâché une punchline à ce propos.

Au centre d'un documentaire de la Movistar, Luis Enrique a notamment évoqué sa relation avec la presse et les journalistes. Des propos qui ont beaucoup fait parler puisque l'entraîneur du PSG avait avoué être prêt à renoncer à une partie de son salaire pour ne plus parler à la presse. Et voilà que Luis Enrique ne s'est pas arrêté là à propos des journalistes.

« Plus il y a de merde et de boue, mieux, je me sens »

De nouvelles déclarations de Luis Enrique issues de son documentaire sont sorties. L'entraîneur du PSG a alors lâché à propos des journalistes : « Quand je vois ces analyses de comptoir, je suis mort de rire. Je ne veux pas être parfait, ni être aimé de tout le monde. En fait, je préfère qu’on dise du mal de moi. Plus il y a de merde et de boue, mieux, je me sens ».

Des passages coupés au montage ?

Luis Enrique n'aurait d'ailleurs pas été tendre avec les journalistes français lors de ce documentaire. Mais voilà que ces scènes auraient été coupées au montage. C'est ce qu'a révélé Daniel Riolo. En effet, le PSG aurait demandé à couper certains passages où l'entraîneur du club de la capitale dézinguait les journalistes français.