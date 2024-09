Un gros problème annoncé pour le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato assez timide cet été, le PSG s'est lancé dans une nouvelle saison sans Kylian Mbappé, sa grande star. L'attaquant français n'a pas vraiment été remplacé mais les hommes de Luis Enrique continuent leur belle dynamique en tête de la Ligue 1. Cependant, l'équipe pourrait avoir un désavantage important...

Auteur d'un très bon début de saison, le PSG continue d'asseoir sa domination sur le championnat. Le club a également remporté son premier rendez-vous en Ligue des champions face à Gérone malgré quelques difficultés. Par la suite, les hommes de Luis Enrique pourraient rencontrer quelques difficultés au moment d'affronter de grandes équipes...

PSG : Cette recrue annonce du lourd avant le choc https://t.co/SIwaEH3qJk pic.twitter.com/hgYLKOL8gP — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

« Il faut un vrai numéro 9 »

Depuis le début de la saison, le PSG peut compter sur une belle dynamique dans l'effectif grâce aux performances d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola notamment, qui trouvent régulièrement le chemin des filets. Mais Luis Enrique a pris la décision de jouer sans un véritable avant-centre, Gonçalo Ramos étant en plus blessé, et cela pourrait être compliqué pour la suite. « Pour moi, toutes les grandes équipes qui vont gagner ou qui seront dans le dernier carré ont un avant-centre. Le Bayern a Harry Kane, City a Haaland, à Madrid il y a Mbappé. Il faut un numéro 9, un vrai numéro 9 » analyse Olivier Dacourt sur le plateau du Canal Football Club.

Enrique innove

Réputé pour changer souvent ses plans d'un match à l'autre, Luis Enrique peut profiter de la supériorité de son équipe en Ligue 1 pour se donner de la confiance. Mais à l'approche de grands rendez-vous en Ligue des champions, à commencer par le match contre Arsenal mardi, il faudra peut-être plus.