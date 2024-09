PSG : «Trop nuls», Luis Enrique les dézingue

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique se retrouve actuellement au centre d’un documentaire de la Movistar. A l’occasion de celui-ci, le technicien espagnol a évoqué sa relation avec les médias. Mais voilà que certaines scènes auraient été coupées au montage, à l’initiative du PSG. Que contenaient-elles ? A en croire Daniel Riolo, Luis Enrique se lâchait notamment sur les journalistes français.

N’étant pas un grand fan des médias, Luis Enrique a tout de même accepté de se livrer dans un documentaire pour la Movistar. De quoi faire réagir Daniel Riolo. Lors de L’After Foot, il s’est notamment emporté contre l’entraîneur du PSG, l’accusant notamment d’être « un mytho ». Le journaliste RMC a également fait une autre révélation, assurant que le club de la capitale avait demandé à couper certaines scènes où Luis Enrique dézinguait les journalistes français.

« Le PSG a notamment enlevé certains passages sur des journalistes français »

« Il fait un doc où il affiche une forme de liberté. Tu n’es pas libre parce que le PSG est repassé sur le doc et a enlevé certains passages. Je pense que personne ne le dira et ça ne sera pas dit. Moi je vous le dis. Il a notamment enlevé certains passages sur des journalistes français. Ceux qui l’emmerdent ce sont les Français, ils sont tous trop nuls visiblement à ses yeux. Il n’est pas capable d’aller au bout et de s’assumer complètement puisque le PSG lui d’enlever, il enlève. (…) C’est un mytho, c’est ça qui est gênant chez lui, c’est un menteur. C’est un gars qui se donne une personnalité de ouf, mais qui est un toutou à sa mémère. C’est pour ça qu’il me gêne », a ainsi balancé Daniel Riolo.

« Il taillait »

Il a également ajouté concernant ces scènes coupées de Luis Enrique : « Je te le dis, ça n’a pas encore été dit, c’est une information, le PSG a coupé des passages. Il a demandé à couper des passages où il parlait des journalistes français, qu’il taillait. Il a le droit de le faire. Il peut nous mépriser autant qu’il veut. Mais derrière, c’est un mytho qui est dans une posture parce si t’es un crack, il ne tombe pas dans ces pièges là à ce que le PSG arrive et dise tu as mal parler des journalistes, on va couper ».