OM : «Si Rabiot travaille au McDo…», l’incroyable comparaison après son transfert

A l’instar de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot est lui aussi géré par sa mère. C’est donc Véronique Rabiot qui s’est notamment occupé des négociations avec l’OM pour boucler la signature de son fils avec le club phocéen. Une situation que ne comprend absolument pas Grégoire Akcelrod, agent FIFA, qui a fait une comparaison improbable pour montrer le problème.

Dans le monde du football, de nombreux joueurs ont décidé de laisser leur famille gérer leurs intérêts et négocier au moment des transferts. L’exemple le plus connu est bien évidemment Kylian Mbappé et sa mère Fayza Lamari. Mais dans cette catégorie, on retrouve aussi Adrien Rabiot, également géré par sa mère, Véronique Rabiot. Celle-ci n’avait d’ailleurs pas manqué de créer quelques maux de tête au PSG quand il s’agissait de négocier. Mais voilà que pour Grégoire Akcelrod, agent FIFA, laisser ses intérêts à sa famille n’est généralement pas la meilleure idée…

« Méfiez-vous des familles »

« La famille, c’est le première arnaqueur des joueurs. Et en deuxième position, les agents. C’est la réalité, toujours se méfier des familles. Et des agents ? Evidemment. Concrètement, quand je vois la mère Rabiot, quand je vois la mère Mbappé, on va me dire que la mère Mbappé a mis son fils au Real Madrid, merci. Je pense que sa grand-mère aurait mis aussi Kylian Mbappé au Real Madrid. On parle de Kylian Mbappé. Le monde entier le veut. Moi ce qui m’intéresse c’est quand le joueur va un peu moins bien. Et Rabiot, on ne peut pas dire qu’il est moins bien, il est titulaire à la Juve et en équipe de France. Méfiez-vous des familles. Il faut que ce soit des professionnels qui vous gère », a-t-il tout d’abord lâché lors d’une interview avec Thibaud Vézirian.

« Est-ce que sa mère va venir pour l’entretien d’embauche avec le manager du McDo ? »

Parlant ensuite précisément du cas Adrien Rabiot et du fait que sa mère négocie pour lui, Grégoire Akcelrod a alors confié : « Imaginons si Adrien Rabiot n’est pas joueur de foot professionnel, mais il travaille au McDo. Est-ce que sa mère va venir pour l’entretien d’embauche avec le manager du McDo ? Est-ce ça va être accepté un McDo pour un poste à 1500€ par mois ? J’ai bossé au McDo, je peux vous dire que non. Tu viens avec ta mère, ta grand-mère ou ta tante… C’est un métier comme un autre, mais nous dans le foot, on accepte tout. On accepte que la grand-mère fasse la négociation, vienne à l’entrainement. Si Adrien Rabiot était au McDo, est-ce que sa mère serait venue à l’entretien d’embauche ? Est-ce qu’elle serait venue tous les jours à s’asseoir à une table avec son BigMac le regarder bosser ? Non. Et dans le foot, on accepte ça ».