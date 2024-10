«Il y a un problème», gros malaise provoqué par Deschamps ?

Axel Cornic

L’annonce d’Antoine Griezmann, qui a décidé à 33 ans de mettre un terme à sa carrière internationale, a surpris pas mal de monde. Mais après la stupéfaction les langues se délient et on découvre peu à peu les coulisses de ce dossier assez étrange, qui impliquerait également le sélectionneur Didier Deschamps et Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France.

Personne ne s’y attendait et certains ont pensé à une mauvaise blague. Mais Antoine Griezmann a tout confirmé, annonçant lui-même dans une vidéo sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière avec l’équipe de France, après 137 sélections et 44 buts. Cette décision ne semble pourtant pas encore être comprise, puisque les doutes sont de plus en plus nombreux depuis que le désormais ancien international tricolore est sorti du silence.

« De toute façon, le problème est né il y a quelques mois »

Sur RMC Sport, Frédéric Hermel confirme que cette décision de Griezmann n’est pas à prendre à la légère et serait directement liée au récent changement de capitanat avec l’équipe de France. « Griezmann, il y a un problème. De toute façon, le problème est né il y a quelques mois quand le brassard de capitaine qui est extrêmement important a été donné par Didier Deschamps à Kylian Mbappé et pas à Griezmann qui, naturellement, du fait de son expérience, de son âge, de son poste, de ses performances, et de son nombre de sélections, était celui qui devait avoir le brassard » a expliqué l’ancien correspondant à Madrid de la radio.

« Je pense qu’il a traîné ça comme un boulet, une plaie qui ne s’est pas cicatrisée »

Cette question du brassard a été reprise par plusieurs observateurs ces dernières heures, pour expliquer la décision surprenante d’Antoine Griezmann. « Le fait de ne pas lui donner le brassard, j’ai très mal évalué cette situation-là » a confié de son côté Daniel Riolo, toujours sur RMC Sport. « Je pensais que c’était anecdotique. Je pensais que le gars était tellement dévoué à l’équipe de France qu’il pouvait passer au-dessus de ce choc émotionnel. Je ne pensais pas que ça pouvait le marquer autant, maintenant je le comprends. Je pense qu’il a traîné ça comme un boulet, une plaie qui ne s’est pas cicatrisée ».