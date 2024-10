OM - Rabiot : Une fake news à 6M€ sur sa signature

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Adrien Rabiot a décidé de s’engager avec l’OM. Un choix qui en a surpris plus d’un, à la fois sportivement, mais aussi financièrement. En effet, pour signer à Marseille, le Français a consenti à une grosse baisse de salaire. Un agent FIFA a d’ailleurs tenu à mettre les choses au point concernant la somme que va gagner Rabiot sur la Canebière.

Courtisé par de grands clubs européens, Adrien Rabiot a finalement posé ses valises du côté de l’OM. Un transfert surprise pour lequel l’international français aurait consenti à une grosse baisse de salaire. Alors que Rabiot touchait 7M€ par an à la Juventus, il serait désormais entre 2 et 3M€. Et non 6M€ comme certains médias italiens l’ont fait savoir.

« Impossible »

Agent FIFA, Grégoire Akcelrod a tenu à rétablir la vérité concernant le salaire d’Adrien Rabiot à l’OM. Interviewé par Thibaud Vézirian, il a ainsi fait savoir : « Les médias italiens parlent de 6M de salaire ? C’est impossible ».

« Rabiot est entre 2 et 3M net »

« Je me suis occupé d’un joueur de très haut niveau qui est encore plus connu que Rabiot et Marseille était très intéressé par lui. Marseille ne pouvait payer que 3M net par an pour un top joueur, top attaquant. Rabiot, c’est un milieu de terrain. Mon joueur aurait été 3 fois plus star que Rabiot. Rabiot est entre 2 et 3M net », a-t-il précisé pour justifier ses propos.