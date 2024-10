Mercato : Neymar de retour, la bombe est lâchée !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025, Neymar quittera Al Hilal librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas. Alarmé par la situation de la star brésilienne de 32 ans, le FC Barcelone serait prêt à le rapatrier à l'issue de la saison. En effet, la direction du Barça serait à la recherche d'une superstar médiatique pour le nouveau Camp Nou.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Neymar a fait ses valises six années plus tard. En effet, la star brésilienne s'est engagée en faveur d'Al Hilal, ayant couté environ 90M€ au club saoudien.

Le FC Barcelone veut rapatrier Neymar

Lors de son arrivée à Al Hilal, Neymar a paraphé un bail de deux saisons. Blessé gravement depuis près d'un an, l'ailier gauche de 32 ans n'a joué que cinq rencontres avec l'écurie saoudienne. Et il pourrait partir par la petite porte. En effet, Neymar quittera Al Hilal librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas. L'ancienne vedette du PSG étant en fin de contrat le 30 juin 2025.

Le Barça recherche une superstar pour le Camp Nou

Alerté par la situation de Neymar, le FC Barcelone serait en embuscade pour le recruter. En effet, le club blaugrana serait prêt à rapatrier son ancien numéro 11 lors du prochain mercato estival. D'après les indiscrétions de SPORT, le Barça serait en quête d'une superstar médiatique pour le nouveau Camp Nou. Reste à savoir quelle est la position de Neymar.