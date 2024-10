PSG : «Tu me réponds pas comme ça», Luis Enrique provoque un coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse d’Arsenal (2-0). Agacé de cette prestation, Luis Enrique s’est emporté au micro de Canal +. Ancien footballeur et journaliste, Julian Palmieri a fustigé l’attitude du coach parisien, et a affirmé que ce dernier ne lui aurait jamais parlé de la sorte.

Auteur d’un bon début de saison, le PSG a connu un premier revers. Ce mardi soir, le club de la capitale s’est justement incliné sur la pelouse d’Arsenal (2-0). Si les Parisiens ont été rapidement menés, la formation de Luis Enrique n’a jamais semblé être en mesure d’inquiéter réellement les Gunners. Et clairement, la prestation des siens n’a pas du tout plu à Luis Enrique.

Mercato - PSG : Départ forcé pour une star du vestiaire ? https://t.co/JefxeVJX1z pic.twitter.com/rGEHF46ROg — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas »

Apparu très nerveux sur son banc de touche, l’Espagnol a retranscrit cette frustration au coup de sifflet final. Interrogé par la journaliste Margot Dumont sur Canal +, Luis Enrique n’a pas voulu aborder le sujet de sa tactique du soir. En retour à la question de la journaliste, l’entraîneur du PSG s’est contenté d’un « Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas ». Et clairement, cette attitude n’a pas été appréciée de tous.

« Luis Enrique ou pas tu me réponds pas comme ça »

Ancien consultant pour Free Ligue 1 aux côtés d’Alexandre Ruiz notamment, l’ancien joueur Julian Palmieri a affirmé sur X que cette situation aurait sûrement dégénéré si ce dernier avait été à la place de Margot Dumont. « Voilà pourquoi Free ne voulait plus que je sois là...Luis Enrique ou pas tu me réponds pas comme ça...jte répond t inquiète pas pour moi répond à ma question ! ». Ce n’est pas la première fois que Luis Enrique se comporte de la sorte avec les journalistes, lui qui avait récemment déclaré que s’il était possible de diminuer considérablement son salaire afin de ne plus s’adresser aux médias, ce dernier le ferait sans hésitation.