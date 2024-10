PSG : Humiliée en direct, elle répond cash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir après la défaite contre Arsenal, Luis Enrique n'a pas manqué de faire parler de lui avec une réaction qui fait grand bruit puisqu'il a refusé de répondre à Margot Dumont concernant ses choix tactiques, assurant qu'elle ne comprendrait pas. Sur les réseaux sociaux, elle a d'ailleurs répondu à l'entraîneur du PSG.

Très attendu pour son premier choc de la saison, le PSG s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal (0-2). Et bien évidemment, comme après chaque défaite, les choix de Luis Enrique sont pointés du doigt. Après le match, le technicien espagnol a d'ailleurs été invité à commenter ses décisions. Mais visiblement, il n'avait pas envie de répondre.

Luis Enrique, la réponse qui fait polémique

En effet, interrogé par Margot Dumont, Luis Enrique a clairement eu une attitude hautaine envers la journaliste de Canal+ : « Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses comme équipe mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça ». Cette dernière a d'ailleurs tenu à répondre à l'entraîneur du PSG.

Margot Dumont répond

« Dommage j’adore ça moi la tactique », s'amuse Margot Dumont sur son compte X, avant d'en rajouter une couche : « Je pense qu’il s’adresse à la presse en général et non à moi personnellement mais étant journaliste je suis évidemment visée comme mes confrères et consœurs. Dommage ça aurait été intéressant qu’il explique sa vision des choses qd même (et effectivement j’étais en mesure de comprendre) ».