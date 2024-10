PSG : La sortie surréaliste de Luis Enrique qui va mettre le feu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite du PSG sur la pelouse d'Arsenal (0-2), Luis Enrique s'est présenté devant les médias afin de commenter ce résultat. Cependant, le coach espagnol n'était visiblement pas très bavard et même un peu méprisant envers Margot Dumont qui lui demandait d'expliquer sa tactique au micro de Canal+.

Pour son premier gros choc de la saison, le PSG a déçu en s'inclinant sur la pelouse d'Arsenal (0-2). Une défaite qui a fait parler et qui pose encore question sur les choix de Luis Enrique. Et après la rencontre, le technicien espagnol a d'ailleurs été interrogé sur sa tactique, mais visiblement, il n'avait pas envie de répondre.

PSG - Dembélé : Luis Enrique se fait critiquer en direct https://t.co/CgIXtAzRvY pic.twitter.com/dF3LyeWMp4 — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

«Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas»

« Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses comme équipe mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça », a lâché l'entraîneur du PSG au micro de Margot Dumont sur Canal+, avant de revenir plus en détails sur la défaite contre Arsenal.

Luis Enrique reconnaît la supériorité d'Arsenal

« Et bien je crois que le match, en termes d'intensité, a été très élevé, avec un Arsenal très agressif notamment en termes de pressing et un Arsenal qui nous a été bien supérieur en première période, dans chaque duel. A partir de 2-0, le match change. Ils ont été un peu plus haut et nous un peu plus bas sur le terrain. On n'a pas été à la hauteur, Arsenal a été meilleur et ils ont mérité (de gagner) », ajoute Luis Enrique.