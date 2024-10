Une star du PSG se fait dézinguer à l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions (2-0). Dans les buts parisiens, Gianluigi Donnarumma a délivré une prestation très compliquée. Coupable sur les deux buts des Gunners, le portier italien n’a clairement pas été épargné par la presse étrangère, notamment la presse espagnole.

Le PSG est tombé de haut. Après un bon début de saison, le club de la capitale a subi sa première défaite sur cet exercice 2024-2025 ce mardi soir face à Arsenal (2-0) à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Dépassés dans le jeu, les Parisiens n’auront jamais réussi à faire tanguer la formation de Mikel Arteta, qui s’est offert deux buts sur lesquels Gianluigi Donnarumma n’est pas exempt de tout reproche…

La presse espagnole dézingue Donnarumma

Auteur d’une mauvaise sortie aérienne sur le premier but de Kai Havertz, le portier italien a également manqué la balle lors du coup-franc excentré de Bukayo Saka. Forcément, la prestation du gardien du PSG a été pointée du doigt à l’étranger. « Les Gunners ont remporté leur première victoire de la saison en Europe aux dépens de Gianluigi Donnarumma. Quelque chose semble dérouter le gardien italien lorsque retentit l’hymne de la Ligue des champions puisque, encore une fois, cette fois à l’Emirates Stadium, deux de ses erreurs ont fini par coûter à Luis Enrique une surprise et une défaite pour le Paris Saint-Germain (2-0). Le jeu aérien et les coups de pied arrêtés ont fini par faire ressortir le meilleur d’Arsenal et le pire chez le gardien visiteur. Kai Havertz et Bukayo Saka ont marqué les buts de l’équipe locale. Même si Gianluigi Donnarumma a empêché la déroute d’aller plus loin grâce à deux bonnes interventions de Gabriel Martinelli, il était déjà trop tard », peut-on lire dans AS.

L’Italien coupable du naufrage parisien ?

« Londres a couronné Gianluigi Donnarumma meilleur joueur de l’Euro 2020, mais aujourd’hui, il a connu l’autre côté du football dans la capitale anglaise. Deux erreurs indignes du gardien italien ont ouvert la voie à la première victoire méritée d’Arsenal de Mikel Arteta dans la Ligue des champions renouvelée et ont condamné le PSG de Luis Enrique à une défaite 2-0, qui a décidé d’exclure Ousmane Dembélé de l’effectif pour des raisons disciplinaires », écrit de son côté Mundo Deportivo.