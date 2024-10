Riolo trouve une nouvelle victime au PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions. En l'absence d'Ousmane Dembélé, non convoqué par Luis Enrique, Désiré Doué a été aligné à sa place sur l'aile droite. Après la rencontre, Daniel Riolo s'en est pris au crack de 19 ans, ainsi qu'à Bradley Barcola.

Après sa victoire contre Gérone lors de la première journée de la Ligue des Champions (1-0), le PSG s'est frotté à Arsenal ce mardi soir. En effet, le club de la capitale s'est déplacé sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Et malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés contre les Gunners.

Riolo compare Doué à Pan-pan

Pour affronter Arsenal, Luis Enrique a fait des choix forts. En effet, le coach du PSG a décidé de se passer des services d'Ousmane Dembélé, qu'il n'a pas inclus dans son groupe pour le déplacement à Londres. Pour pallier l'absence de son numéro 10, Luis Enrique a aligné Désiré Doué sur l'aile droite. Et visiblement sa prestation n'a pas du tout plu à Daniel Riolo.

«Il est noyé dans le lac le petit lapin»

« Dans l'équipe, tu as Bambi et Pan-pan. On a Bambi qui a grandi un peu, quasiment adulte. Et je suis en train de dire qu'il a progressé. Tu avais un jeune, qui est en train de progresser (Barcola, ndlr), et tu as mis Pan-pan de l'autre côté car tu as fait la police pour Dembélé. Désiré Doué prend l'eau et il est noyé dans le lac le petit lapin. Doué a même plus de talent que l'autre. Tu l'as vu en LDC Barcola ? Contre Dortmund tu l'as vu, tu l'as vu là aussi. Ce soir (mardi), il n'ose même pas dribbler ! En deuxième mi-temps, Luis Enrique a dit à Pan-pan 'va à gauche" pour troubler Arteta », a déclaré Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce mardi soir.