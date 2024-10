Mercato - OM : Surprise, un «super joueur» va remplacer Wahi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM n'a pas hésité à lâcher 30M€ pour recruter Elye Wahi afin de compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, l'ancien joueur du RC Lens peine à s'imposer à Marseille et cela commence à inquiéter. Cependant, Neal Maupay pourrait bien être son remplaçant à l'OM dans les prochaines semaines.

Cet été, l'OM s'est mis en quête d'un nouveau numéro 9 afin de compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, et c'est ainsi que le club phocéen a lâché 30M€, bonus compris pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Cependant, l'ancien Montpelliérain peine à s'imposer à Marseille et les critiques fusent, au point que son statut de titulaire indiscutable soit remis en cause. D'ailleurs, il pourrait même être remplacé par Neal Maupay que Marc Libbra considère comme «un super joueur».

Maupay pour remplacer Wahi ?

« Oui, il semble plus à l’aise, mais c’est un super joueur. Quand il a signé, je me suis dit qu’il allait aider Wahi à progresser, à le faire avancer. Il n’a peur de rien, il va au charbon. Mais la blessure de Moumbagna a tout changé pour Wahi. S’il ne se pète pas, la situation est peut-être différente. Tout le monde a dit qu’il avait raté l’immanquable contre Reims, mais ça arrive », lâche l'ancien joueur de l'OM dans le colonnes de La Provence avant de poursuivre.

«C’est un super joueur»

« D’ailleurs, les gens l’ont tué à cause de ses occasions manquées, mais personne n’a souligné qu’il était à la conclusion et qu’il avait eu l’intelligence de jeu d’être au bon endroit. Il n’a que 21 ans, ça ne sert à rien de lui tomber dessus. Aubameyang a mis deux mois pour se relever, puis il a été exceptionnel. C’est facile de taper sur Wahi. Mais c’est peut-être l’avenir de l’OM, il ne faut pas le cramer (…) Il faut peut-être rebattre les cartes et mettre Neal Maupay pour protéger Wahi. Maupay sait gérer la pression. On l’a vu à Lyon, il a du caractère. C’est ce que je ferai contre Angers, mais je ne suis pas à la place de Roberto De Zerbi. Et si Maupay s’avère plus décisif, ce sera à Wahi de bosser davantage pour reprendre sa place. Ça s’appelle la concurrence », ajoute Marc Libbra.