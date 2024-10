Mercato - PSG : Ça se confirme pour Greenwood !

Axel Cornic

Recrue star de l’été, Mason Greenwood a vu son arrivée à l’Olympique de Marseille être accompagné d’une grosse polémique à cause de son passé avec la justice anglaise. Mais ce problème semble peu à peu être passé au second plan suite à ses prestations plus que satisfaisantes, avec cinq buts en six rencontres de Ligue 1.

En dépit de la récente défaite contre Strasbourg (0-1), l’OM réalise un bon début de saison, mais c’est surtout grâce à un joueur. Mason Greenwood n’a en effet pas mis longtemps à s’illustrer dans son nouveau club et il semble déjà être devenu l’un des joueurs les plus importants de Roberto De Zerbi, qui a plusieurs fait ses éloges en public.

L’OM déjà en danger pour Greenwood ?

Les buts de l’ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce auraient attiré l’attention d’autres clubs, puisque The Sun a récemment annoncé que sa cote ne cesserait de monter sur le marché des transferts. Plusieurs des plus gros clubs européens suivraient de très près les prestations de Greenwood à l’OM, dans l’optique de faire peut-être quelque chose d’ici l’été prochain.

A Paris on l’apprécierait beaucoup

Le plus surprenant, c’est que l’ailier de 23 ans plairait également en Ligue 1 et notamment au PSG ! Une tendance confirmée par Mediaset ce mercredi, avec les Parisiens qui observeraient de loin l’évolution de Mason Greenwood, qui pourrait bien devenir l’un des nouveaux jeunes talents sur lequel le club souhaite miser depuis le début du nouveau projet et le départ de Kylian Mbappé.