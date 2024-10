Vinicius Jr - Mbappé : Le Real Madrid a tranché !

Arnaud De Kanel

Le lundi 28 octobre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or. Vainqueur de la Ligue des champions, le Real Madrid sera forcément bien représenté. Arrivé cet été, Kylian Mbappé ambitionne également de remporter ce trophée. Un duel avec son coéquipier Vinicius Jr est déjà annoncé. Carlo Ancelotti a affiché sa préférence.

Dans tout juste un mois, les projecteurs seront braqués sur la prestigieuse cérémonie du Ballon d'Or, un moment fort qui met en lumière les plus grands talents de la planète football. Parmi les favoris, plusieurs stars du Real Madrid se distinguent, et leurs performances tout au long de la saison leur offrent une chance légitime de décrocher cette récompense tant convoitée. Alors que les spéculations sur la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr enflamment les discussions depuis des semaines, le Brésilien pourrait bien coiffer au poteau son illustre coéquipier dans la course au trophée. Le club madrilène semble avoir sa préférence.

Real Madrid : Un joueur «magique» plombé par Mbappé ? https://t.co/FWzkaxSMRa pic.twitter.com/Q4xVZ8qJgf — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

Vinicius Jr en route vers le Ballon d'Or ?

Porté par un Real Madrid au sommet de son art, Vinicius Jr s’est imposé comme l’un des artisans majeurs de la réussite de son équipe la saison dernière. À chaque rendez-vous décisif, le Brésilien a su se montrer à la hauteur, laissant éclater son talent dans les moments où la pression est maximale. Que ce soit lors des grandes rencontres ou dans les moments critiques, Vinicius a brillé, incarnant l’audace et l'efficacité d'une équipe madrilène presque intouchable. Pour Carlo Ancelotti, il n'y a pas débat.

«Je pense qu’il le gagnera»

« Vinicius mérite-t-il le Ballon d’Or ? Je pense que oui, en raison de l’efficacité dont il a fait preuve en Ligue des champions, en marquant en demi-finale et en finale. Je pense qu’il le gagnera. S’il ne le gagne pas, nous passerons à autre chose… », a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. Voilà qui ne devrait pas plaire à Kylian Mbappé...