Transferts : Le PSG l’a plombé, voilà pourquoi !

Gianluigi Donnarumma est désormais âgé de 25 ans et ne peut plus être catalogué de futur grand gardien comme ce fut le cas à ses débuts à 16 ans. D’ailleurs, du point de vue de Christophe Lollichon, Donnarumma pourrait bien être en régression à cause du changement qu’il a relevé dans son jeu depuis son arrivée au PSG.

En juillet 2021, quelques jours après le sacre de l’Italie à l’Euro, Gianluigi Donnarumma rejoignait le PSG par le biais de son ancien statut d’agent libre. Après avoir fait toutes ses classes et les premières années de sa carrière à l’AC Milan, le tout juste couronné champion d’Europe avec la Squadra Azzurra relevait un nouveau défi au Paris Saint-Germain.

«Il a eu un problème de confiance, à cause de la concurrence avec Navas»

Néanmoins, Gianluigi Donnarumma n’est pas arrivé avec l’étiquette du gardien numéro un. La faute au statut de Keylor Navas et de sa prolongation de contrat signée au printemps 2021. Une concurrence a donc été mise en place par l’entraîneur de l’époque Mauricio Pochettino. Ce qui a desservi Donnarumma d’après Christophe Lollichon, ex-entraîneur des gardiens de Chelsea entre 2007 et 2022. « Tous les grands ne sortent pas bien. Le contre-exemple, c’est Raya (1 m 83) d’Arsenal, qui est celui qui remporte le plus de ballons aériens en Premier League. Lors de l’Euro, il avait été proactif c’est-à-dire qu’il anticipait les situations. Il avait passé deux ans au Milan, avec un nouvel entraîneur des gardiens qui lui avait permis de progresser. Puis, il est retombé dans ses travers. Je pense qu’il a eu un problème de confiance, à cause de la concurrence avec Navas ».

«Je vois des choses qui me surprennent, il est purement en réaction»

Dans des propos relayés par Ouest-France, Christophe Lollichon regrette le changement de mentalité de Gianluigi Donnarumma depuis qu’il est arrivé au PSG. « Est-ce qu’il a la capacité à revenir à un très haut niveau ? Je vois des choses qui me surprennent, il est purement en réaction. Il y a des situations où il est statique et où il ne se met qu’en action au dernier moment ». Le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à relancer Gianluigi Donnarumma ? Seul Luis Enrique et son staff en ont le pouvoir.