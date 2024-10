Mercato - OM : Un nouvel échec de De Zerbi est révélé !

Axel Cornic

Lors de son arrivée cet été, Roberto De Zerbi a eu carte blanche pour modifier l’équipe en place et si plus d’une dizaine de recrues ont débarqué, il semble avoir raté quelques coups. C’est le cas en Italie et plus précisément du côté de la Juventus, avec un milieu brésilien qui serait passé sous le nez de l’Olympique de Marseille.

Le mercato a été très chaud à Marseille, notamment avec les arrivées de Mason Greenwood ou de Pierre-Emile Højbjerg. Mais depuis la fin du marché des transferts plusieurs échecs font surface pour l’OM et cela semble être à nouveau le cas, avec des nouvelles révélations de la presse espagnole.

OM : Calvaire pour Greenwood, la raison est dévoilée https://t.co/EC1rCVJ2cb pic.twitter.com/YUdoT0TZuY — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

De Zerbi voulait Arthur

D’après les informations de AS, Roberto De Zerbi aurait réclamé le recrutement d’Arthur, milieu de terrain de propriété de la Juventus qui a évolué en prêt du côté de la Fiorentina la saison dernière. Absolument pas dans les plans de Thiago Motta, le Brésilien était poussé vers la sortie cet été, mais il n’a finalement jamais rejoint l’OM.

Mis au placard par la Juventus

Depuis, sa situation est plus que problématique, puisqu’il ne joue tout simplement pas avec la Juventus depuis le début de la saison. Son salaire élevé en avait pourtant fait l’un des indésirables numéro 1 de Cristiano Giuntoli, directeur sportif bianconero, qui avait notamment tenté de le placer au Napoli en toute fin du mercato, avant que l’opération ne tombe à l’eau.