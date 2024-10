OM - Arabie saoudite : Le mercato de Pogba s’enflamme, que doit-il choisir ?

Thomas Bourseau

Paul Pogba (31 ans) ne sera au final éloigné des terrains que pour quelques mois encore au vu de la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant sa suspension réduite pour utilisation de produits dopants. Un retour en 2025 est d’actualité, et l’OM aura sa chance au vu des déclarations de Patrice Evra. Toutefois, le champion du monde tricolore devrait disposer d’autres options. Que doit-il décider pour son avenir ? C’est notre sondage !

Le Tribunal Arbitral du Sport a réduit la suspension de Paul Pogba de 18 mois. C’était en effet la grande information de la journée de vendredi. Paul Pogba a lui-même fait un teasing de son retour à la compétition à compter de mars 2025 par le biais de ses réseaux sociaux. Et d’après le témoignage de Patrice Evra, l’OM pourrait rapidement devenir une véritable option pour le retour sous le feu des projecteurs de Pogba.

OM - Transfert : «Traitre», il interpelle Benatia pour Pogba ! https://t.co/m0fkrgfLu5 pic.twitter.com/AegBBpKKUg — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Patrice Evra veut s’occuper de la venue de Pogba à l’OM

Sur les ondes de RMC dans le cadre de l’émission Rothen s’enflamme vendredi, Patrice Evra a tenu le discours suivant.« À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. (…) C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé ». L’ex-coéquipier de Paul Pogba à la Juventus et en équipe de France va passer un appel au conseiller sportif de l’OM. « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Medhi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ».

L’OM, une histoire de coeur pour Paul Pogba ?

D’autant plus que l’Olympique de Marseille, c’est une histoire de famille chez les Pogba. En interview pour SFR Sports en 2018, quelques semaines avant d’aller soulever la Coupe du monde en Russie avec l’équipe de France, l’ex-milieu de terrain de Manchester United faisait un aveu lourd de sens envers l’OM. « L’OM ? Mon père était fan. Moi aussi j’étais fan de Marseille. Après, on regarde un peu moins. C’est un ami qui me force à regarder, donc je regarde tous les matchs de Marseille. Ça a toujours été une équipe que j'ai regardé ».

La MLS ou la Saudi Pro League ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’OM ne serait clairement pas l’unique destination qui se présentera à Paul Pogba. Diverses franchises de Major League Soccer s’arracheraient déjà Pogba en coulisses. La MLS est en plein essor avec l’Inter Miami de Lionel Messi ou encore le Los Angeles FC d’Olivier Giroud et d’Hugo Lloris. En outre, la Saudi Pro League pourrait bien faire une offre que Pogba ne pourrait pas refuser.