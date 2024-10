Mercato : Un phénomène recale le PSG, il crie aux «mensonges» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a exploré plusieurs pistes pour le poste d’ailier gauche. Le club de la capitale s’est notamment positionné sur Nico Williams, véritable phénomène du dernier Euro avec l’Espagne. Finalement resté à l’Athletic Bilbao, le crack né en 2002 se sent bien. Son frère Iñaki a d’ailleurs dénoncé plusieurs fake-news concernant l’été animé de son petit protégé.

Après sept ans dans la capitale, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG cet été. Forcément, le club parisien a tenté de recruter un nouvel ailier gauche cet été, malgré la grosse progression de Bradley Barcola sous les ordres de Luis Enrique.

Mercato - PSG : Une offre XXL va partir pour une superstar ! https://t.co/KvXK5B6vyp pic.twitter.com/p2TYdcZuSg — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Le PSG souhaitait recruter Nico Williams cet été

Si le PSG s’est rapproché de Khvicha Kvaratskhelia ou encore de Jadon Sancho, cela avait également été le cas avec Nico Williams. Auteur d’un Euro sensationnel avec l’Espagne, le phénomène de 22 ans était également suivi par le FC Barcelone, mais a finalement décidé de rester à l’Athletic Bilbao, son club formateur. Son grand frère Iñaki a d’ailleurs pris la parole à propos de l’été agité de l’ailier gauche.

« On a raconté beaucoup de mensonges sur mon frère »

« On a raconté beaucoup de mensonges sur mon frère, nous sommes heureux qu’il reste. J’ai eu beaucoup de peine pour mon frère, car beaucoup de choses ont été dites et la plupart d’entre elles étaient des mensonges. Il a très bien géré la situation, il vient de prendre sa décision, il n’a pas de regrets et il est très heureux, tout comme nous, parce que c’est Nico qui décide », a lâché Iñaki Williams au cours d’un entretien accordé à Radio MARCA.