Mercato : Pisté par le PSG, il déclare sa flamme à une star de Barcelone !

Jean de Teyssière

Cet été, l’Espagne a été l’équipe la plus agréable à voir jouer durant l’Euro 2024. Et comme il y a une justice dans le football, c’est elle qui a remporté le tournoi, après sa victoire face à l’Angleterre. Durant ce mois de compétition, un duo a crevé l’écran : Nico Williams et Lamine Yamal. Les deux hommes s’entendent comme des frères et l’attaquant de Bilbao a évoqué son entente avec la star barcelonaise.

Le PSG a cherché à attirer plusieurs joueurs cet été, dont Nico Williams. Il faut dire que la star espagnole, évoluant à l’Athletic Bilbao avait réalisé un superbe tournoi, lui qui a été auteur de deux buts et une passe décisive. Durant ce tournoi, il a formé un duo remarqué avec Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, âgée de 17 ans.

Nico Williams prolonge à Bilbao

En décembre dernier, Nico Williams décide de prolonger jusqu’en 2027 à l’Athletic Bilbao. Sauf que ses performances à l’Euro ont intéressé de nombreux clubs, comme le PSG ou le FC Barcelone. Finalement, l’attaquant de 22 ans a décidé de rester une saison supplémentaire dans son club formateur. Mais le PSG et le FC Barcelone n'ont pas encore dit leur dernier mot et pourraient repasser à l'action l'été prochain...

«Yamal ? Je lui souhaite le meilleur»

Au cours d’une interview accordée à AS, Nico Williams a par ailleurs abordé son entente avec Lamine Yamal. Durant l’Euro, les deux hommes ont noué une grande complicité, sur et en dehors du terrain. Avec la trêve international qui approche à grands pas, les deux adversaires en Liga s’apprêtent à rejouer ensemble, pour le plus grand bonheur de l’attaquant basque : « Chaque parent veut voir son enfant ! (Rires) On s'entend très bien, nous sommes comme le chien et le chat, comme des petits frères, je lui souhaite le meilleur. Je suis plus heureux en équipe nationale s'il est là. » Avant de jouer ensemble un jour au FC Barcelone ?