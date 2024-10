Pogba - OM : L’annonce qui va faire chavirer Marseille !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a recruté un champion du monde en la personne de Geronimo Rulli à l’intersaison. Le portier argentin fait les beaux jours de l’OM et un champion du monde pourrait en cacher un autre. Paul Pogba serait susceptible d’être offert à Medhi Benatia pour le club phocéen alors que la Juventus ne semble pas être prête à se battre pour le retenir, au contraire.

Paul Pogba a vu sa suspension pour utilisation d’un produit dopant réduite à 18 mois. Ce qui signifie qu’à compter de mars 2025, le milieu de terrain de la Juventus retrouvera le chemin des terrains. Cependant, il y a un problème : la Juve ne prendrait pas en considération l’incorporation de Pogba dans ses plans pour cette saison. Contractuellement lié jusqu’en juin 2026, Pogba pourrait voir son contrat être résilié.

«À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve»

Et ce n’est pas Patrice Evra qui dira le contraire. Ex-coéquipier de Pogba en équipe de France et à la Juventus, le latéral gauche vainqueur de la Ligue des champions en 2008 avec Manchester United scelle d’ores et déjà l’avenir de Paul Pogba à la Vieille Dame. « À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. (…) C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé (…) Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Medhi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ». L’OM, si jamais le conseiller sportif Medhi Benatia acceptait l’appel de Patrice Evra, aurait donc une belle carte à jouer dans cette opération.

«Paul Pogba a été un grand joueur, il n'a pas joué depuis longtemps»

La Juventus recevra dimanche midi Cagliari à l’Allianz Stadium dans le cadre de la 7ème journée de Serie A. Le club turinois ne semble pas être prêt à compter sur Paul Pogba si l’on lit entre les lignes concernant la déclaration de Thiago Motta en conférence de presse ce samedi. « Le club évaluera la situation et prendra le cas échéant une décision. En ce qui me concerne, Paul Pogba a été un grand joueur, il n'a pas joué depuis longtemps. Moi, je suis concentré sur notre match de demain (dimanche), tout le reste ne compte pas beaucoup pour moi ». a dévoilé l’entraîneur de la Juventus dans des propos relayés par L’Équipe.