Bagarre à l’OM, il s’enflamme totalement !

Arnaud De Kanel

Le 2 novembre 2017, Patrice Evra, alors joueur de l'OM, avait disjoncté. Insulté pendant l'échauffement, il était parti voir le parcage marseillais afin de s'expliquer avant que la situation dégénère. Il avait alors mis un coup de pied dans la tête d'un supporter olympien, ce qui lui avait valu un licenciement. Malgré tout, il garde un excellent souvenir de l'OM.

En déplacement sur la pelouse de Guimaraes le 2 novembre 2017 dans le cadre de la phase de poules de Ligue Europa, l'OM avait été confronté à une drôle de scène. Moqué et insulté, Patrice Évra s'en était pris à son propre supporter en lui adressant un high-kick au niveau du visage. Immédiatement exclu avant même le début de la rencontre, Evra avait ensuite été licencié par l'OM. Malgré cette fin chaotique, il est à fond derrière son ancien club.

«C’est vraiment un club incroyable»

« Ça s’est mal fini pour moi à l’OM avec ce supporter, qui pour moi, n’est pas un vrai supporter marseillais. Mais je te promets Jérôme, je sais que tu es un supporter parisien, mais les émotions au Vélodrome, elles resteront gravées dans ma mémoire. C’est vraiment un club incroyable. C’est pour ça qu’aujourd’hui, voir le travail de Benatia avec De Zerbi, c’est une fierté », a déclaré Patrice Evra sur les ondes de RMC dans l'émission Rothen S'enflamme. L'OM l'a marqué.

«Je ne pourrais jamais dire une seule chose négative sur le club de Marseille»

« L’OM c’est vraiment quelque chose. Dans ma carrière, si tu me demandes un club qui m’a vraiment faire vibrer, bien sûr je vais te dire Manchester United et Monaco avec l’épopée en C1, mais Marseille c’est quelque chose. Ils m’ont reçu comme un roi, et malgré l’incident (avec le supporter), ils se sont très bien occupés de moi. Je ne pourrais jamais dire une seule chose négative sur le club de Marseille », a ajouté Patrice Évra.