Déjà la crise à l’OM, De Zerbi annonce du très lourd !

Axel Cornic

C’est la première période délicate à affronter pour Roberto De Zerbi, qui a vu son Olympique de Marseille concéder sa première défaite à Strasbourg (1-0) puis se prendre les pieds dans le tapis face à Angers (1-1), dernier de Ligue 1. Mais l’Italien ne désespère pas et semble croire dur en son projet, qui devrait pour le moment se faire sur trois ans.

Le début de saison de l’OM a fasciné les supporters et même les observateurs extérieurs, semblaient emballés. Mais le soufflé est retombé, puisque Marseille a enchainé deux résultats négatifs en l’espace d’une semaine et pourrait bien voir le PSG et l’AS Monaco prendre le large au classement, en cette 7e journée de Ligue 1.

« Il faut être conscients que l’on construit un grand Marseille »

Après la claque surprenante reçue à Strasbourg, tout le monde pensait que l’OM allait pouvoir facilement se relancer avec la réception d’Angers au stade Vélodrome. C’était sans compter sur un match très moyen de la part des Marseillais, avec une expulsion de Neal Maupay qui n’a d’ailleurs pas simplifié les choses. Mais ne comptez pas sur De Zerbi pour tirer sur son équipe. « Ces résultats, après un bon début, sont énervants mais il faut être justes et conscients que l’on construit un grand Marseille » a annoncé le coach italien, ce vendredi.

« Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, les changements sont difficiles à faire »

« Ça passe par des journées difficiles mais j’ai confiance en mes joueurs. On doit rester concentré, donner plus, travailler, soigner les détails » a poursuivi Roberto De Zerbi. « On avait le total contrôle sur le match à 11 contre 11, mais on a raté des contrôles, des passes... il faut progresser sur ces aspects. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, les changements sont difficiles à faire. Ça passe par beaucoup de travail ». L’OM va devoir vite remonter la pente puisqu’après la trêve internationale il y aura un déplacement à Montpellier, avant d’accueillir le PSG pour un Classico qui sent déjà la poudre.