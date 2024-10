OM : Il écœure De Zerbi et dévoile son secret

Arnaud De Kanel

L'OM n'y arrive plus. Alors qu'ils espéraient se relancer contre Angers ce vendredi soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont été tenus en échec devant leurs supporters. Grand admirateur du coach italien, Alexandre Dujeux a dévoilé son plan pour le contrer.

L'automne ne réussit pas à l'OM. Battus à Strasbourg la semaine passée, les Olympiens n'ont pas fait mieux qu'un nul contre Angers samedi soir. Un excellent résultat pour le SCO ainsi que pour son entraineur, Alexandre Dujeux.

«De Zerbi est un entraîneur de très grand talent»

« C’était aussi en lien avec le plan de jeu de Marseille. On s’est adapté par rapport à la grande maîtrise qu’ils peuvent avoir, à leur maîtrise collective. Et oui, on s’appuie toujours sur les bons matchs, mais aussi sur les matchs moins aboutis comme celui de la semaine dernière, donc il y avait des choses à régler. Je trouve que ce soir, les joueurs ont répondu présent à ce niveau-là. On a pris un point, donc ça veut dire qu’on s’en est bien tiré. Après, le jeu marseillais, moi, il me plaît beaucoup. De Zerbi est un entraîneur de très grand talent pour moi, je le trouve très fort. Donc oui, ce soir, on a pris un point. Après, il ne faut pas fanfaronner. Nous, on est contents parce qu’on en avait vraiment besoin. C’est un point qui peut donner de la confiance au groupe et lui montrer aussi qu’en étant unis et déterminés comme ce soir, ils peuvent accomplir de belles choses », a tout d'abord confié l'entraineur angevin en conférence de presse avant de dévoiler son plan.

«L’idée, c’était de les contrarier»

« Ils ont trois défenseurs centraux, deux milieux de terrain. Ça fait cinq joueurs qui posent les bases de leur jeu collectif avant de pouvoir accélérer. Donc l’idée, c’était de les contrarier déjà à ce niveau-là. C’est quelqu’un qui fait bien jouer ses équipes, qui a le souci de maîtriser le ballon, avec des systèmes hybrides, toujours à la recherche de nouvelles positions pour les joueurs, beaucoup de jeu de position et de déplacements intelligents les uns par rapport aux autres. Donc oui, pour moi, c’est une référence », a ajouté Alexandre Dujeux. Une stratégie gagnante.