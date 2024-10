Mercato - OM : Le chouchou du Vélodrome réclame son transfert ?

Arnaud De Kanel

Autrefois pilier de l'OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi a connu une véritable descente aux enfers avec l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc. Désormais à la Lazio où il a retrouvé l’équipe de France, Guendouzi semble pourtant envisager un retour à l’OM, prêt à effacer le passé et à écrire un nouveau chapitre avec son ancien club.

Matteo Guendouzi a pris la décision de tourner la page de l’Olympique de Marseille durant l’été 2023, après une trajectoire marquée par des hauts et des bas. Arrivé en fanfare sous les ordres de Jorge Sampaoli, qui en avait fait un élément clé de son dispositif dès sa première saison au club, le milieu de terrain français semblait avoir trouvé son rythme à l'OM. Mais l’arrivée d’Igor Tudor a bouleversé la donne. Sous la houlette du technicien croate, Guendouzi est progressivement relégué au rang de remplaçant de luxe, un statut qui ne lui convenait guère. Avec des tensions croissantes et n’entrant plus dans les plans de Tudor, l’international tricolore a finalement choisi de prendre un nouveau départ en rejoignant la Lazio, cherchant à relancer sa carrière dans un nouvel environnement.

De Zerbi se lâche sur son transfert avorté à l’OM https://t.co/C047cpifqI pic.twitter.com/mQeSkq6tTy — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

«Je pense au présent»

« Maintenant, je suis très heureux à la Lazio. Ça se passe super bien, je prends du plaisir, on joue la Coupe d’Europe, j’ai une très belle équipe. Il y a aussi des joueurs qui ont joué à l’Olympique de Marseille comme Nuno Tavares ou Samuel Gigot maintenant, donc aujourd’hui, je pense au présent et le présent c’est la Lazio et c’est le plus important actuellement », a confié Mattéo Guendouzi à Free Foot. Néanmoins, il ne ferme pas la porte à un retour à l'OM.

«Ça peut être une belle opportunité dans le futur»

« Un retour à l’OM ? Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C’est un club que j’ai dans mon cœur. Ça, tout le monde le sait. J’ai passé deux magnifiques saisons là-bas. J’aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu’ils le méritent et j’espère qu’ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur », a ajouté Mattéo Guendouzi.