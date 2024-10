Pogba - OM : Le message qui met déjà le feu à son mercato !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Paul Pogba, c’est semble-t-il une longue histoire d’amour. Il y a six ans, le champion du monde tricolore révélait avoir toujours aimé l’Olympique de Marseille. Et alors que la Juventus devrait résilier son contrat prochainement, en parallèle de son retour à la compétition en 2025, Patrice Evra compte le placer à l’OM.

Paul Pogba devrait finalement pouvoir rejouer au football courant 2025. Suspendu pour dopage, des produits ayant été administrés à son insu d’après sa défense, le milieu de terrain français aurait de grandes chances de voir son contrat à la Juventus être résilié. De quoi offrir une occasion en or à l’OM de s’offrir le champion du monde tricolore.

«Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte»

Sur les ondes de RMC vendredi soir pour Rothen s’enflamme, son ancien coéquipier en équipe de France et à la Juventus Patrice Evra a ouvert la porte à l’Olympique de Marseille. « À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. (…) C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé (…) Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ».

Pogba : «Moi aussi j’étais fan de Marseille»

Mais qu’en pense Paul Pogba ? En 2018, lors d’une interview accordée à SFR Sports, celui qui évoluait alors à Manchester United avouait avoir toujours eu un faible pour l’OM. « L’OM ? Mon père était fan. Moi aussi j’étais fan de Marseille. Après, on regarde un peu moins. C’est un ami qui me force à regarder, donc je regarde tous les matchs de Marseille. Ça a toujours été une équipe que j'ai regardé ». Reste à savoir si l’Olympique de Marseille sera le prochain point de chute de Paul Pogba.